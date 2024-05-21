Житель Петербурга нашел обездвиженного младенца во время прогулки в парке

Правоохранители Петербурга возбудили уголовное дело после того, как местные жители нашли обездвиженного младенца. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в парке Сосновка Выборгского района. По данным издания GazetaSpb, ребенка обнаружил проходивший мимо петербуржец. Поняв, что он нашел, мужчина обратился в полицию. Известно, что младенец длительное время лежал на этом месте, поэтому уже почернел. Одежды на ребенке не было.

Приехавшие на место специалисты забрали находку для проведения экспертизы.

В СК возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства не исключают, что в парк новорожденного могла принести мать.

«Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье на скамейке нашли живого младенца. Его обнаружили сотрудники Росгвардии, которые услышали плач ребенка. По словам находившегося рядом мужчины, младенец – сын ее знакомой пьяной женщины, которая оставила младшего члена семьи около дома.

Ранее в Москве женщина оставила двухмесячного младенца у входа в супермаркет и ушла.