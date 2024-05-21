Командир ополчения Севастополя рассказал, кто готовит бойцов к защите города

Севастопольское ополчение готовится под руководством ветеранов боевых действий на Украине. Об этом РИА Новости заявил командир роты ополчения Александр Синявский.

«Степень готовности у нас очень высокая. У нас очень много в коллективе профессиональных, в прошлом кадровых военных. Также те, кто находится в городе с ранениями, приходят и передают опыт молодым», — сообщил Синявский.

Офицер отметил, что в ходе тренировок бойцы ополчения отрабатывают несколько основных сценариев действий в обороне, в том числе штурм опорных пунктов, оборону блокпоста и антидиверсионные действия.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки украинских войск на город никто из местных жителей не пострадал.

В ночь на 19 мая в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор Севастополя, город подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск.

Ранее российский флот отразил атаку морских и воздушных беспилотников ВСУ в Севастополе.