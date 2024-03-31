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В конгрессе США назвали Нетаньяху маньяком, которого нужно сместить

Конгрессмен США Боуман: Нетаньяху – маньяк, которого нужно сместить

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Ronen Zvulun/Reuters

Американский конгрессмен Джамаал Боуман заявил, что Израиль проводит политику «коллективного наказания» жителей сектора Газа, по его мнению, большая часть анклава лежит в руинах благодаря «маньяку» премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которого нужно сместить. Слова конгрессмена приводит газета Hill.

«Большая часть сектора Газа уже разрушена в результате актов коллективного наказания, совершенных этим маньяком Биньямином Нетаньяху», — отметил Боуман.

По мнению конгрессмена, Соединенным Штатам нужно прекращение огня «прямо сейчас». «Вот на чем нам следует сосредоточиться — на гуманитарной помощи, а не на оружии», — подчеркнул он.

Вместе с тем Боуман не исключил, что Нетаньяху могут сместить с его поста, поскольку он «блокирует путь к миру».

«Его (Нетаньяху. – Прим. ред.) нужно сместить», — подчеркнул американский законодатель.

До этого министерство иностранных дел Палестины заявляло, что Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует завершить полное уничтожение сектора Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что ХАМАС не стоит полагаться на мировое давление в адрес Израиля.

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