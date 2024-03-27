Нетаньяху заявил, что ХАМАС не стоит полагаться на мировое давление в адрес Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решение не направлять израильскую делегацию в США после резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа является сигналом движению ХАМАС о том, что давление на Израиль относительно продолжения или прекращения военной операции в анклаве не будет иметь никакого эффекта. Об этом говорится в Telegram-канале Нетаньяху.

«Решение, которое я принял… не отправлять делегацию в Вашингтон, стало сигналом ХАМАС, что им не следует полагаться на это (мировое. – прим. ред.) давление, оно не сработает», — заявил он.

По его словам, позиция Соединенных Штатов относительно резолюции по прекращению огня в секторе Газа заставило ХАМАС верить в то, что международное сообщество может не позволить Израилю окончательно уничтожить палестинское вооруженное движение.

25 марта Совбез ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамадан.

При голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза: Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили «за».

Ранее позицию США на Совбезе ООН по Газе назвали провалом Байдена.