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Нетаньяху заявил, что ХАМАС не стоит полагаться на мировое давление в адрес Израиля

Нетаньяху: ХАМАС не стоит полагаться на давление мирового сообщества на Израиль

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решение не направлять израильскую делегацию в США после резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа является сигналом движению ХАМАС о том, что давление на Израиль относительно продолжения или прекращения военной операции в анклаве не будет иметь никакого эффекта. Об этом говорится в Telegram-канале Нетаньяху.

«Решение, которое я принял… не отправлять делегацию в Вашингтон, стало сигналом ХАМАС, что им не следует полагаться на это (мировое. – прим. ред.) давление, оно не сработает», — заявил он.

По его словам, позиция Соединенных Штатов относительно резолюции по прекращению огня в секторе Газа заставило ХАМАС верить в то, что международное сообщество может не позволить Израилю окончательно уничтожить палестинское вооруженное движение.

25 марта Совбез ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамадан.

При голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза: Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили «за».

Ранее позицию США на Совбезе ООН по Газе назвали провалом Байдена.

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