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В ЕС высказались о выборах в РФ

Боррель заявил, что выборы в РФ прошли в ограниченной политической обстановке

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке». Его слова приводит РИА Новости.

«Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства. <..> Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации», — говорится в заявлении Борреля.

Отмечается, что «тревожное увеличение числа нарушений политических прав и свобод» не позволило баллотироваться многим кандидатам на выборах.

При этом в ЕС подчеркнули, что не признают результаты выборов в Крыму, Севастополе и в четырех новых регионах РФ. В Брюсселе пообещали продолжить поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».

До этого Песков назвал предсказуемыми заявления США о нечестности выборов президента России.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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