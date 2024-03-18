«Как единая российская семья». Путин подвел итоги выборов

После обработки 90,07% протоколов по итогам голосования на выборах президента России Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,20% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%. Они уже признали победу Путина. Президент выступил в своем избирательном штабе в Гостином дворе: он поблагодарил всех за доверие, рассказал о кадровых перестановках и впервые прокомментировал смерть Алексея Навального, даже произнеся его фамилию.

«Все люди — вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности — все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», — заявил Путин в Гостином дворе. Результаты выборов — это доверие граждан и «их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано».

Высокая явка обусловлена «драматизмом тех событий, через которые проходит страна», она связана с тем, что «мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины».

О призывах голосовать в полдень

Призывы оппозиции проголосовать в полдень не имели успеха, считает Путин.

«Если оппозиция считала, что нужно прийти проголосовать, неважно за кого, но прийти проголосовать — это уже хорошо, молодцы. Но насколько я понимаю, никакого эффекта это не имело на самом деле», — сказал он.

Однако те, кто портил бюллетени других людей, в том числе обливая их зеленкой и поджигая избирательные урны, будут наказаны, поскольку это уголовное преступление, «и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут поступать».

Навальный и обмен

Владимир Путин впервые прокомментировал смерть Алексея Навального, который скончался в колонии 16 февраля.

«Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни, — сказал Путин. — А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?»

Президент подтвердил, что был согласен обменять Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах»: «Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит».

О кадровых перестановках

Результаты работы за последние пару лет показали, что нынешняя команда — и правительство, и Центральный банк, и администрация президента — действует «весьма эффективно», результаты работы удовлетворительны, сказал президент.

Кадровые вопросы будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме. «Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать для того, чтобы общий результат командной работы был максимальным, — сказал Путин. — Мы вместе все подумаем спокойно, в рабочем товарищеском режиме мы эти решения примем». «Суетиться не нужно», поскольку «закон дает такую возможность в течение практически двух с половиной месяцев решать эти вопросы».

Об Украине

Путин напомнил, что Россия за мирные переговоры, но только «не потому, что у противника патроны заканчиваются». «За [переговоры], если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами», — сказал президент.

Путин сравнил участников «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) с «власовцами», которые «чем закончили, хорошо известно». «Вот тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов», — сказал Путин.

По его информации, общая численность подобных РДК групп составляет 5 тыс. человек и сейчас их «как мясо бросают на мясные штурмы».

Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону».

Китай и Тайвань

Тайвань, «безусловно, является неотъемлемой частью» КНР, считает Путин: «Те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, чтобы затормозить его развитие, они безусловно обречены на полный провал».

Президент уверен, что взаимодействие Москвы и Пекина сохранится в том числе благодаря личным дружеским отношениям с председателем КНР Си Цзиньпином: «Наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга». Эти личные отношения создают «очень хороший тон для решения общих задач».

О выборах в США

Путин заявил, что никакой демократии в США и некоторых странах Запада нет: «Весь мир смеется над тем, что происходит. Мы ведем себя сдержаннее, чем их оппоненты в других странах мира, но это же просто катастрофа, а не демократия — вот что это такое».

Он уточнил, что у российских властей нет предпочтений по кандидатам на выборах президента США, где используется «административный ресурс для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты».

Реакция на выборы в России со стороны некоторых иностранных государств «ожидаемая». «А вы что хотели? Чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем, и при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, и которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов. Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие. Конечно, они будут говорить вам все, что угодно», — заявил Владимир Путин.