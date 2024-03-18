Песков ответил США на заявления о «нечестности» выборов президента

В Кремле ожидали, что власти США объявят президентские выборы в России нечестными и несвободными, так как Вашингтон де-факто является вовлеченным в конфликт на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

»Путин уже говорил, что подобные оценки весьма ожидаемые и предсказуемые. Надо учитывать, что де-факто Соединенные Штаты являются вовлеченными, даже глубоко вовлеченными, в войну на Украине», — отметил он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле реагируют на подобные заявления Белого дома.

По словам представителя Кремля, страна, которая по сути де-факто воюет с Россией, скорее всего не смогла бы дать иные оценки президентским выборам в России. «Вряд ли можно было ожидать другого мнения», — пояснил Песков.

«Хотя еще раз повторяю, мы категорически не согласны с такой оценкой. Наверное, это все-таки не то мнение, к которому мы готовы прислушаться и которые в эти дни для нас важно», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Еще 15 марта, в первый день голосования в России, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял о том, что «неправильно говорить о свободных и честных выборах в России».

Он также сообщал, что вне зависимости от результатов голосования Вашингтон считает нелегитимным проведение выборов на территориях, которые Соединенные Штаты считают украинскими. Таким образом в Белом доме отказались признавать результаты выборов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Выборы президента России проходили в течение трех дней, с 15 по 17 марта. Во многих регионах страны проголосовать можно было как на участках, так и дистанционно, с помощью системы ДЭГ.

В бюллетенях были представлены четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). По данным ЦИК после обработки 99,52% протоколов, Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов. При этом Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, а Слуцкий — 3,20%.

Подробнее о ходе голосования и заявлениях каждого из кандидатов при подведении его итогов, читайте в материале «Газеты.Ru».

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