В Литве призвали Запад отказаться от «красных линий» по Украине

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал западные страны не чертить «никаких красных линий», по его словам, ради «победы» Украины ни от каких форм помощи Киеву отказываться не следует. Слова министра иностранных дел приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Красные линии должны для себя чертить не мы, а чертить нам их надо для России. Для победы Украины ни от каких форм помощи отказываться нельзя», — утверждает Ландсбергис.

До этого командование литовской армии сообщило, что страна не находится под угрозой, таким образом признав, что Литве не угрожает война. Заявление командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса появилось после того, как президент Литвы Гитанас Науседа призвал журналистов не раздувать военную истерию и обходиться без лишних апокалиптических заявлений.

Ранее в Латвии потребовали завести дело на экс-депутата сейма за поддержку СВО.