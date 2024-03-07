В Латвии потребовали завести дело на экс-депутата сейма за поддержку СВО

Glorija Grevcova/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии потребовала от Генеральной прокуратуры республики завести дело на бывшего депутата латвийского сейма Глорию Гревцову за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал LSM.lv.

«СГБ предложила возбудить уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона в связи с видеообращением, размещенным тогдашним депутатом на платформе видеохостинга TikTok, в котором Гревцова поставила под сомнение правдивость информации, представленной в Латвийском музее оккупации и высказанной гидом», — сказано в сообщении.

В ходе расследования Служба госбезопасности обнаружила другие ролики, опубликованные Гревцовой, в которых она оправдывала проведение Россией спецоперации на Украине, говорится в публикации.

Согласно Уголовному кодексу Латвии, статья 74.1 «Оправдание геноцида, преступления против человечества, преступления против мира» предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо испытательный срок, либо общественные работы, либо штраф.

Ранее Латвия призвала ЕС и НАТО «не подвести» Украину.