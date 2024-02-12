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В США обвинили Трампа в том, что он встал на сторону Путина

Главная соперница Трампа Хейли утверждает, что он встал на сторону Путина

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Brendan McDermid/Reuters

Главная соперница экс-президента США Дональда Трампа на пост президента страны от Республиканской партии Никки Хейли утверждает, что он совершил ошибку, «встав на сторону» президента России Владимира Путина, после слов Трампа о НАТО. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg.

«Трамп совершил ошибку, встав на сторону Путина, а не наших союзников», — сказала Хейли.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

Слова Трампа, как писал Bloomberg, вызвали «политическую бурю» в европейских столицах, их в негативном ключе прокомментировали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель, еврокомиссар Тьерри Бретон и ряд других политиков. А в Белом доме заявили, что высказывание Трампа «приводит в ужас».

Ранее Трамп предложил не помогать странам безвозмездно.

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