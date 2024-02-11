Трамп предложил пересмотреть безвозмездную помощь странам

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии, заявил, что Вашингтон должен отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства исключительно в виде займов. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

По его словам, сенат США должен прекратить выделять иностранную помощь в виде денег, если они направляются безвозмездно. Делать подобное следует только в виде займа, считает Трамп.

Он подчеркнул, что подобное можно делать с выгодными условиями, например без процентов и на неограниченный срок.

До этого сенатор США Рэнд Пол назвал прямым оскорблением каждого американца законопроект о помощи Украине.

Ранее американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой. Законопроект предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.