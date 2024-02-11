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В Совфеде предрекли «невыносимую ситуацию» для Европы

Сенатор Пушков: ЕС столкнется с невыносимой ситуацией, если США оставят Украину

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Европа столкнется с «невыносимой ситуацией» в случае, если США полностью прекратят поддержку Украины, ЕС в одиночку не способен помогать Киеву. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на воинственные заявления (канцлера Германии Олафа — прим. ред.) Шольца и (главы Еврокомиссии Урсулы — прим. ред.) фон дер Ляйен, Европа сама по себе не вытянет Украину в случае, если США отойдут в сторону или резко сократят ее военную поддержку. На деле ситуация для европейцев станет невыносимой», — считает Пушков.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз (ЕС) не способен выделить достаточно средств для победы Украины в конфликте с Российской Федерацией. По словам главы кабинета министров, жители стран — членов регионального содружества недовольны большими тратами их правительств на поддержку Киева. Деньги стали для ЕС настоящей проблемой, подчеркнул он.

1 февраля все 27 государств — участников ЕС одобрили новый пакет помощи украинским властям на сумму €50 млрд. Ожидается, что страна будет получать эти средства в течение следующих четырех лет.

Ранее стало известно, какую сумму Украина может получить от ЕС в 2024 году.

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