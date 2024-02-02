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Стало известно, какую сумму Украина может получить от ЕС в 2024 году

В 2024 году Украина может получить от ЕС €18 млрд в рамках новой программы поддержки

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Global Look Press

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что в этом году Киев планирует получить €18 млрд в рамках новой четырехлетней программы поддержки на €50 млрд, одобренной на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом, ссылаясь на эфир телеканала Рада, сообщает ТАСС.

«Мы можем рассчитывать на €18 млрд, которые поступят в бюджет прямо по этой программе», — заявил министр.

Он добавил, что всего за четыре года в бюджет должны поступить €39 млрд из €50 млрд.

Соболев добавил, что новая программа поддержки от Евросоюза, также предполагает выдачу Киеву кредитов на льготных условиях.

1 февраля ЕС одобрил помощь Киеву на €50 млрд, но поставил определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона.

Испанская газета El País написала, что этого транша Европейского союза не хватит, чтобы достичь «своих целей» в конфликте с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России не следует рассчитывать на усталость в Евросоюзе (ЕС) от украинского конфликта.

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