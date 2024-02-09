В ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина договорились о запрете неонацизма на законодательном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«В ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что на Украине не будет культивироваться неонацизм, [и это] будет запрещено на законодательном уровне», — рассказал Путин.

Президент уточнил, что не видит в таком положении дел ничего унизительного для Украины как цивилизованного государства, так как в современном мире никому не позволено пропагандировать нацизм.

«Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса», — заявил глава государства.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин объяснил необходимость денацификации.