Карлсон подтвердил дату выхода интервью с Путиным. Теперь ему могут грозить санкции ЕС Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным выйдет в ночь на 9 февраля

Такер Карлсон сообщил о времени и месте публикации интервью с Владимиром Путиным — оно выйдет на официальном сайте журналиста в два часа ночи по московскому времени в пятницу. 3 февраля бывшего ведущего телеканала Fox News заметили в Москве. На вопрос о возможном интервью с Путиным журналист ответил уклончиво: «посмотрим». Позднее он подтвердил, что действительно намерен беседовать с российским лидером, и сообщил, что Вашингтон пытался помешать его планам.

Американский журналист Такер Карлсон сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет на его официальном сайте 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Оно будет доступно для просмотра бесплатно.

«Такер интервьюирует президента России Владимира Путина. Завтра в 18:00 по восточному стандартному времени (2:00 мск) на сайте TuckerCarlson.com», — говорится в публикации.

Ночью 8 февраля американский журналист, предположительно, улетел из России. Его заметили в VIP-зале столичного аэропорта Шереметьево.

Приезд в Россию бывшего ведущего телеканала Fox News широко освещался в российских СМИ. Его визит в Москву, в рамках которого состоялось интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Десятки журналистов ожидали его прибытия у гостиницы в российской столице. Но журналисты оказались не единственными, кто интересовался Карлсоном.

Слежка США

Американский репортер прилетел в Россию 3 февраля. С этого момента журналисты пристально следили за его действиями. Освещался даже его визит в сеть ресторанов «Вкусно — и точка». Но российские коллеги не единственные, кто интересовался Карлсоном. Журналист Клейтон Моррис заявил, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило за ним слежку, когда узнало, что Карлсон хочет взять интервью у Путина.

По его словам, бывший телеведущий узнал о слежке еще в прошлом году, когда работал на Fox News и планировал взять интервью у Путина. Журналист утверждает, что АНБ и администрация президента США Джо Байдена не хотели, чтобы это интервью состоялось. Представители агентства и Белого дома шпионили за Карлсоном, а после в 2021 году спровоцировали утечку его электронных сообщений. Об этом Карлсон узнал во время своего визита в Вашингтон, куда он приехал на встречу с неназванным человеком.

«И вот я приехал, мы встретились, и он спросил: «Ты правда собрался в Россию на встречу с Путиным?» Это было летом перед началом конфликта. И мне стало тогда непонятно, как кто-то мог об этом узнать, ведь я не говорил никому: ни брату, ни жене — никому», — рассказывал он.

Карлсон стал первым западным журналистом, взявшим интервью у Путина за последние два года — с момента начала СВО на Украине. Последний раз президент кратко беседовал с журналисткой CNBC Хэдли Гэмбл в октябре 2021 года.

Комментируя это интервью, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение в необходимости его выхода. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем.

Карлсон предложил интервью и Зеленскому

Карлсон опубликовал в соцсети X видеообращение, в котором заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

«Мы сами направили запрос на интервью с Зеленским», — сказал он. Журналист выразил надежду, что украинский лидер даст согласие.

В Кремле прокомментировали идею Такера Карлсона взять интервью у украинского президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это дело Киева.

«Здесь опять, я же не могу за него (Карлсона) говорить. Это уже дело киевского режима, они много дают интервью», — сказал он.

Санкции за интервью

7 февраля издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента сообщило, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», — пишет журнал.

Бывший премьер-министр Бельгии и член Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что визит Карлсона в Россию может начать конфликт экс-ведущего телеканала Fox News с Евросоюзом. Верхофстадт назвал Карлсона «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа и призвал Евросоюз ввести запрет на поездки журналиста в ЕС.

Миллиардер Илон Маск, который ранее подтвердил, что X не будет удалять интервью Карлсона с Путиным, выразил возмущение тем, что Евросоюз может ввести санкции против американского журналиста.

«Если это правда, то это действительно тревожно», — написал Маск в X.

Нетипичный американский журналист

В Кремле объяснили согласие на разговор с американцем тем, что его подход существенно отличается от мейнстримных медиа в США.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Летом 2023 года его имя появилось в базе украинского сайта «Миротворец». В качестве обоснования говорится, что он «пророссийский пропагандист», который «манипулировал общественно значимой информацией».

В апреле 2023 года Fox News уволил Карлсона, хотя его шоу было одним из самых популярных. Причиной стал иск на сумму $787,5 млн, поданный против канала из-за заявлений, сделанных адвокатами бывшего президента США Дональда Трампа во время эфира шоу Карлсона.