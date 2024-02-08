Карлсон подтвердил дату выхода интервью с Путиным. Теперь ему могут грозить санкции ЕС

Американский журналист Такер Карлсон сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет на его официальном сайте 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Оно будет доступно для просмотра бесплатно.
«Такер интервьюирует президента России Владимира Путина. Завтра в 18:00 по восточному стандартному времени (2:00 мск) на сайте TuckerCarlson.com», — говорится в публикации.
Ночью 8 февраля американский журналист, предположительно, улетел из России. Его заметили в VIP-зале столичного аэропорта Шереметьево.
Приезд в Россию бывшего ведущего телеканала Fox News широко освещался в российских СМИ. Его визит в Москву, в рамках которого состоялось интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Десятки журналистов ожидали его прибытия у гостиницы в российской столице. Но журналисты оказались не единственными, кто интересовался Карлсоном.
Слежка США
Американский репортер прилетел в Россию 3 февраля. С этого момента журналисты пристально следили за его действиями. Освещался даже его визит в сеть ресторанов «Вкусно — и точка». Но российские коллеги не единственные, кто интересовался Карлсоном. Журналист Клейтон Моррис заявил, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило за ним слежку, когда узнало, что Карлсон хочет взять интервью у Путина.
По его словам, бывший телеведущий узнал о слежке еще в прошлом году, когда работал на Fox News и планировал взять интервью у Путина. Журналист утверждает, что АНБ и администрация президента США Джо Байдена не хотели, чтобы это интервью состоялось. Представители агентства и Белого дома шпионили за Карлсоном, а после в 2021 году спровоцировали утечку его электронных сообщений. Об этом Карлсон узнал во время своего визита в Вашингтон, куда он приехал на встречу с неназванным человеком.
«И вот я приехал, мы встретились, и он спросил: «Ты правда собрался в Россию на встречу с Путиным?» Это было летом перед началом конфликта. И мне стало тогда непонятно, как кто-то мог об этом узнать, ведь я не говорил никому: ни брату, ни жене — никому», — рассказывал он.
Карлсон стал первым западным журналистом, взявшим интервью у Путина за последние два года — с момента начала СВО на Украине. Последний раз президент кратко беседовал с журналисткой CNBC Хэдли Гэмбл в октябре 2021 года.
Комментируя это интервью, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение в необходимости его выхода. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем.
Карлсон предложил интервью и Зеленскому
Карлсон опубликовал в соцсети X видеообращение, в котором заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью.
«Мы сами направили запрос на интервью с Зеленским», — сказал он. Журналист выразил надежду, что украинский лидер даст согласие.
В Кремле прокомментировали идею Такера Карлсона взять интервью у украинского президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это дело Киева.
«Здесь опять, я же не могу за него (Карлсона) говорить. Это уже дело киевского режима, они много дают интервью», — сказал он.
Санкции за интервью
7 февраля издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента сообщило, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.
«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», — пишет журнал.
Бывший премьер-министр Бельгии и член Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что визит Карлсона в Россию может начать конфликт экс-ведущего телеканала Fox News с Евросоюзом. Верхофстадт назвал Карлсона «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа и призвал Евросоюз ввести запрет на поездки журналиста в ЕС.
Миллиардер Илон Маск, который ранее подтвердил, что X не будет удалять интервью Карлсона с Путиным, выразил возмущение тем, что Евросоюз может ввести санкции против американского журналиста.
«Если это правда, то это действительно тревожно», — написал Маск в X.
Нетипичный американский журналист
В Кремле объяснили согласие на разговор с американцем тем, что его подход существенно отличается от мейнстримных медиа в США.
С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».
Летом 2023 года его имя появилось в базе украинского сайта «Миротворец». В качестве обоснования говорится, что он «пророссийский пропагандист», который «манипулировал общественно значимой информацией».
В апреле 2023 года Fox News уволил Карлсона, хотя его шоу было одним из самых популярных. Причиной стал иск на сумму $787,5 млн, поданный против канала из-за заявлений, сделанных адвокатами бывшего президента США Дональда Трампа во время эфира шоу Карлсона.