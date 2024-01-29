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В Молдавии раскрыли, насколько вырос госдолг при Санду

Молдавский оппозиционер Шор: госдолг страны вырос на 42% за 2,5 года

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partidulsor.md

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что госдолг Молдавии за 2,5 года нахождения у власти президента Майи Санду вырос на 42%. Его слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«А как вам рост госдолга на 42% за 2,5 года пасовского (партия «Действие и солидарность», PAS. – прим. ред.) правления? На аналогичные «заслуги» у предыдущих правительств ушло шесть лет. То есть Санду со своей бандитской шайкой переплюнула всех! И, судя по всему, идет на новые рекорды», — заявил Шор.

Он подчеркнул, что госдолг режим Санду обслуживает за счет новых кредитов, создавая таким образом порочный круг.

До этого Шор заявлял, что власти Молдавии планируют увеличить расходы на армию за счет снижения затрат на социальную сферу. Политик резко высказался против подобной практики, заявив, что власти Молдавии не нуждаются в образованных и здоровых гражданах.

Ранее Додон рассказал о попытках в Молдавии разделить население по национальному признаку.

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