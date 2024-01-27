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Додон рассказал о попытках в Молдавии разделить население по национальному признаку

Додон: в Молдавии сталкиваются с разделением по национальному и языковому признаку

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На сегодняшний день в Молдавии жители сталкиваются с попытками разделения населения по языковому и национальному признакам. Об этом заявил экс-президента Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

«К сожалению, и сегодня в нашей стране мы все чаще сталкиваемся с попытками разделить население по языковому, национальному и другим признакам, что недопустимо для цивилизованного государства», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что в Молдавии «должны быть нацелены на установление дружеских отношений и межэтнического согласия».

До этого молдавская оппозиционная партия «Возрождение» заявляла, что президент Молдавии Майя Санду вынуждает граждан бежать из страны с недостатком социального обеспечения населения и качественной медицины.

Ранее в Молдавии сообщили об обострении ситуации в Гагаузии.

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