На сегодняшний день в Молдавии жители сталкиваются с попытками разделения населения по языковому и национальному признакам. Об этом заявил экс-президента Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

«К сожалению, и сегодня в нашей стране мы все чаще сталкиваемся с попытками разделить население по языковому, национальному и другим признакам, что недопустимо для цивилизованного государства», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что в Молдавии «должны быть нацелены на установление дружеских отношений и межэтнического согласия».

До этого молдавская оппозиционная партия «Возрождение» заявляла, что президент Молдавии Майя Санду вынуждает граждан бежать из страны с недостатком социального обеспечения населения и качественной медицины.

Ранее в Молдавии сообщили об обострении ситуации в Гагаузии.