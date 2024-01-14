В Молдавии сообщили об обострении ситуации в Гагаузии

Власти Молдавии сознательно обостряют ситуацию в Гагаузии, в политике по отношению к региону со стороны Кишинева отсутствуют вменяемые действия. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Возрождение» Юрий Витнянский, его слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«В отношении власти к Гагаузии отсутствуют вменяемые действия. Мы наблюдаем за тем, как они сознательно обостряют ситуацию. А у нас есть и приднестровский регион, жители которого пристально наблюдают за тем, что происходит здесь, на правом берегу Молдовы. И в Приднестровье видят, как власть относится к населению автономии», — заявил Витнянский.

До этого экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что планируемый на 2024 год референдум властей Молдавии по вступлению в ЕС станет личной пиар-кампанией президента страны Майи Санду.

В свою очередь, экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей страны, компаниям из региона необходимо дать возможность нормально работать.

Ранее Россия закрыла нескольким гражданам Молдавии въезд в страну.