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В Вильнюсе сообщили о заинтересованности Киева перенести производство БПЛА в Литву

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украина хочет перенести производство дронов в Литву

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская сторона заинтересована в том, чтобы перенести часть производства беспилотников в Литву, Вильнюс может обеспечить Киев необходимыми ему дронами. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит ««Sputnik.Литва»».

«Мы могли бы также говорить и о совместном производстве. Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, может быть, частично для себя, если бы мы могли обеспечить их необходимыми им беспилотниками», — заявил Ландсбергис.

До этого глава Комитета по национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас предложил перенести производство украинских дронов в Литву.

Ранее в Литве заявили, что отправляют на Украину не прошедшую тесты военную технику.

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