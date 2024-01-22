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В Литве заявили, что отправляют на Украину не прошедшую тесты военную технику

Минэкономики Литвы Армонайте: Литва поставляет ВСУ непроверенную военную технику

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Глава министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс отправляет Украине военную продукцию, которая не прошла тестирование, так как в Литве ее негде тестировать. Ее слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Сейчас, когда на Украине идет война, многие наши технологии и продукты вывозятся и тестируются там на любой стадии – от ранней до полной зрелости. Потому что украинцы просто говорят: «Везите что угодно, смотрим, тестируем, работаем. Нам нужно все», — заявила Армонайте.

По словам министра экономики, такая ситуация складывается из-за того, что предприятиям оборонной промышленности в Литве «сложно расширяться».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика передаст Украине дополнительную бронетехнику и боеприпасы. Науседа отметил, что Вильнюс является одним из лидеров по поддержке Киева в пересчете к объему валового внутреннего продукта (ВВП) государства. По его словам, оказываемая Украине помощь составляет 1,45% ВВП.

Ранее сообщалось, что на Украине признают бесперспективность прорыва в этом году.

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