Путин дал новое поручение по высокотехнологичным компаниям

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 января поручил принять дополнительные меры для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний на биржевом рынке и инвестиционных платформах. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение было дано российскому правительству, Центральному Банку России и госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Доклад по этой теме президент ожидает получить до 1 мая.

В декабре минувшего года глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщал, что около 2,5 из 3,6 млн россиян смогут вернуть свои деньги в рамках механизма обмена заблокированными за рубежом российскими активами.

В ноябре 2023 года президент Путин подписал указ об обмене части заблокированных в российском государстве средств иностранных инвесторов на замороженные активы граждан РФ.

Ранее в США задумались о выделении Украине замороженных российских активов.