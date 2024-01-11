В ЮАР обвинили Израиль в политике апартеида против палестинцев

Представитель Южно-Африканской Республики в Международном суде ООН Висумузи Мадонсела обвинил правительство Израиля в проведении политики апартеида в отношении палестинцев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы особенно обеспокоены установленным Израилем режимом дискриминационных законов, практик, введенных и направленных на установление доминирующего положения и подвергающих тем самым палестинское население апартеиду», — заявил Висумузи Мадонсела.

До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал иск ЮАР в Международный суд ООН в Гааге против еврейского государства из-за действий в секторе Газа «демонстрацией лицемерия, антисемитизма и позора».

По его словам, «слушания в Гааге – это дело Дрейфуса 21-го века».

В начале ноября власти ЮАР приняли решение отозвать своих представителей из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

29 декабря 2023 года ЮАР обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Слушания по этому вопросу пройдут 11-12 января в Гааге.

Ранее в Бразилии заявили о поддержке иска ЮАР в суде против Израиля.