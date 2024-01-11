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В Бразилии заявили о поддержке иска ЮАР в суде против Израиля

МИД: Бразилия поддерживает иск ЮАР против Израиля в суде ООН

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Screenshot/UN web TV

Правительство Бразилии поддерживает иск ЮАР против Израиля в суде ООН в связи с операцией, проводимой в Палестине. Об этом заявил МИД южноамериканской страны, сообщает ТАСС.

В дипломатическом ведомстве отметили, что президент Лула да Силва поддержал обращение ЮАР в Международный суд ООН, который должен заставить Израиль отказаться от дальнейших действий, которые могут привести к геноциду.

Власти Бразилии также подчеркнули, что по-прежнему настаивают на создании независимого палестинского государства, которое могло бы сосуществовать в мире с Израилем в «пределах безопасных международно признанных границ».

В начале ноября власти ЮАР приняли решение отозвать своих представителей из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

29 декабря 2023 года ЮАР обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Слушания по этому вопросу пройдут 11-12 января в Гааге.

Ранее ЮАР предложила Украине привлечь Россию к диалогу по «формуле мира».

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