В Госдуме указали на недовольство Запада позицией Вучича

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что коллективный Запад не устраивает независимая позиция президента Сербии Александра Вучича, поэтому он делает все возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране. Об этом он заявил в беседе с RT, комментируя протесты сторонников оппозиции.

По словам Чепы, события в Сербии развиваются «по определенной технологии».

«Мы все прекрасно помним, как страну разваливали, чего добились, сколько это стоило жизней граждан бывшей Югославии. Понятно, что независимая позиция Вучича не устраивает коллективный Запад, и они делают все возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране», — заявил депутат.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день проводят митинги за пересмотр итогов голосования. Вечером 24 декабря протестующие пытались прорваться в здание народной скупщины, однако полиция пресекла беспорядки, очистив площадь перед парламентом от митингующих.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко считает, что протесты в Сербии продолжатся, поскольку Запад хочет протащить представителей оппозиции на правящие места.

Ранее политолог прокомментировал протесты в Сербии.