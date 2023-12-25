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В Госдуме указали на недовольство Запада позицией Вучича

Депутат Чепа заявил, что коллективный Запад не устраивает позиция Вучича

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Darko Vojinovic/AP

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что коллективный Запад не устраивает независимая позиция президента Сербии Александра Вучича, поэтому он делает все возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране. Об этом он заявил в беседе с RT, комментируя протесты сторонников оппозиции.

По словам Чепы, события в Сербии развиваются «по определенной технологии».

«Мы все прекрасно помним, как страну разваливали, чего добились, сколько это стоило жизней граждан бывшей Югославии. Понятно, что независимая позиция Вучича не устраивает коллективный Запад, и они делают все возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране», — заявил депутат.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день проводят митинги за пересмотр итогов голосования. Вечером 24 декабря протестующие пытались прорваться в здание народной скупщины, однако полиция пресекла беспорядки, очистив площадь перед парламентом от митингующих.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко считает, что протесты в Сербии продолжатся, поскольку Запад хочет протащить представителей оппозиции на правящие места.

Ранее политолог прокомментировал протесты в Сербии.

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