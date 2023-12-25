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Политолог прокомментировал протесты в Сербии

Политолог Бондаренко: оппозиция Сербии была уверена, что Белград у них в кармане

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Zorana Jevtic/Reuters

Политолог, главный редактор издания «Балканист» Олег Бондаренко заявил, что протесты в Сербии по итогам внеочередных парламентских выборов были спровоцированы внешними факторами. Об этом пишет «Лента.ру».

По его словам, протесты по всему Белграду прошли 18 декабря, а 19 декабря пошли на спад.

«Однако 24 декабря вечером вдруг сравнительно небольшая толпа попыталась силой захватить городской парламент. Это беспрецедентное событие для Сербии и сравнимо только с «Бульдозерной революцией», — пояснил Бондаренко.

До этого и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки в городе «майданизацией».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, в свою очередь, поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде. Она отметила, что «все остальные» обвиняли Сербию в распространении «российской дезинформации».

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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