Бывший президент Украины Леонид Кучма сравнил менталитет россиян и украинцев. По его словам, образ мышления русских людей произошел от монголов, в то время как у жителей Украины – от Киевской Руси. Как отметил Кучма в беседе с The Guardian, это стало причиной сопротивления местных жителей после 24 февраля 2022 года.

Отвечая на вопрос, почему «Украина сопротивлялась России в прошлом году» он заявил, что «русские – это не украинцы, у них другой менталитет».

По словам Кучмы, «русский образ мышления произошел от монголов, которые правили ранней Московией. Украина, напротив, возникла из Киевской Руси, православного княжества девятого века». С его точки зрения, Владимир Путин претендует именно на это наследие.

Бывший президент Украины считает, что Запад долгое время смотрел на Украину «исключительно через призму России». Россия использовала размеры и природные ресурсы чтобы «гипнотизировать» иностранных лидеров, считает он

До этого руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов напомнил «о славной истории» республики, и рассказал о предках, которые «жгли Москву».

Ранее Нарышкин напомнил, что украинцы и русские были одним народом.