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Нарышкин напомнил, что украинцы и русские были одним народом

Нарышкин назвал русских и украинцев частью одного народа даже при политике Киева

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Русские и украинцы являются частью триединого народа, даже несмотря на «агрессию западного блока против России», в которой задействована Украина. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе по изучению украинской пропаганды и противодействию ей, передает ТАСС.

Нарышкин напомнил, что единая история народов РФ и Украины уходит своими корнями вглубь веков.

По его словам, действующее руководство Украины в конечном итоге неизбежно окажется брошенным Западом.

Также Нарышкин высказал мнение, что на Западе стремятся найти замену президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На прошлой неделе Сергей Нарышкин заявлял, что западные государства из-за невозможности победить Российскую Федерацию попытаются затянуть конфликт на Украине, пытаясь превратить ее во «второй Вьетнам».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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