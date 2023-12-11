Русские и украинцы являются частью триединого народа, даже несмотря на «агрессию западного блока против России», в которой задействована Украина. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе по изучению украинской пропаганды и противодействию ей, передает ТАСС.

Нарышкин напомнил, что единая история народов РФ и Украины уходит своими корнями вглубь веков.

По его словам, действующее руководство Украины в конечном итоге неизбежно окажется брошенным Западом.

Также Нарышкин высказал мнение, что на Западе стремятся найти замену президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На прошлой неделе Сергей Нарышкин заявлял, что западные государства из-за невозможности победить Российскую Федерацию попытаются затянуть конфликт на Украине, пытаясь превратить ее во «второй Вьетнам».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.