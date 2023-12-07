Пескова спросили, намерен ли Путин принять участие в выборах президента РФ

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова журналисты спросили на брифинге, намерен ли президент России Владимир Путин принять участие в предстоящих выборах.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. При этом дистанционное электронное голосование на выборах будет проходить только в тех регионах страны, где оно проходило ранее, во избежание каких-либо рисков.

«До сих пор заявления Путина не было, давайте наберемся терпения», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Пескова спросили, каким Кремль хотел видеть ход президентской кампании и результат, то есть какое количество кандидатов, явку и процент за победителя считают оптимальным.

Пресс-секретарь ответил, что считает этот вопрос неуместным. Он подчеркнул, что все права предоставлены Конституцией РФ всем гражданам в контексте избирательной кампании.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Действующий глава РФ Владимир Путин пока не объявлял, какое решение принял относительно предстоящих президентских выборов, будет он в них участвовать или нет.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.