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В Лаосе оценили общение президента страны с Путиным на русском

В правительстве Лаоса сообщили о важности диалога с Путиным на русском

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Диалог между президентом Лаоса Тхонглуна Сисулита и российским лидером Владимиром Путиным на русском языке является признаком глубокого взаимопонимания между странами. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр инвестиций и планирования Лаоса Кхамчен Вонгпоси.

«Совместное общение высших руководителей наших стран на русском языке является знаком всеобъемлющего взаимопонимания обеих стран, которое нам необходимо сохранять», — сказал министр.

Отмечается, что в октябре президент Лаоса на русском языке поблагодарил Владимира Путина за встречу в Пекине на форуме «Один пояс – один путь».

До этого Вонгопси заявил, что страна заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию.

Ранее Лаос попросил Россию о скидке на нефть

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