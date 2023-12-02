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Лаос попросил Россию о скидке на нефть

Лаос попросил Россию о льготных ценах на нефть

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Charlie Riedel/AP

Власти Лаоса попросил Россию рассмотреть возможность продажи нефти по льготным ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители азиатской страны предложили рассмотреть «преференциальные цены» на топливо при сделках между нефтяными компаниями двух стран. Для этого России и Лаосу необходимо заключить двухстороннее соглашение.

Кроме того, Лаос попросил РФ оказывать поддержку при реагировании на химические ЧС. Также стороны договорились продолжать сотрудничество в сфере атомной энергетики.

До этого Минфин РФ сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals в январе – ноябре 2023 года уменьшилась на $15 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре Urals оценивали в $81,52 за баррель, в ноябре – $72,84 (цена снизилась на 10,6%).

1 декабря Reuters сообщал, что в США посоветовали властям Евросоюза (ЕС) подходить с осторожностью к вводу предельных цен на российскую нефть.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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