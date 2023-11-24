В Кремле оценили итоги виртуального саммита G20 с участием Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) дал оценку украинскому кризису, реагируя на различные позиции и формулировки правительств других стран по данному вопросу. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя главы государства оценить итоги виртуального саммита G20, который состоялся 22 ноября. При этом корреспонденты указали, что во время мероприятия немецкий канцлер Олаф Шольц призвал российского лидера вывести войска с территории Украины и объявить о завершении специальной военной операции (СВО).

«Позиции по украинскому вопросу разнятся, разные страны используют разные формулировки. Реагируя на них, президент дал оценку ситуации. Президента слушали, он слушал других — это важный, значимый итог [саммита G20]», — отметил Песков.

Также он добавил, что в период председательства в «Большой двадцатке» индийское правительство показало продуктивную работу. Более того, Нью-Дели своевременно проводил различные мероприятия в рамках организации.

22 ноября российский лидер принял участие в саммите G20 в формате видеоконференции. В ходе заседания Путин обратил внимание, что Москва никогда не отказывалась о проведения переговоров с Киевом. Более того, именно украинский лидер Владимир Зеленский подписал специальный декрет о запрете мирного диалога с РФ.

Ранее в Ватикане заявили, что хотят верить словам Путина об украинском конфликте.