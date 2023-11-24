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В Европе сообщили о нарушениях со стороны Израиля в ходе осады Газы

Еврокомиссар Ленарчич сообщил о нарушении международного права в ходе осады Газы

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Abed Sabah/Reuters

В ходе осады сектора Газа израильской армией было нарушено международное право, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в интервью испанской газете El Pais.

«Да, можно это выразить по-разному, но факт в том, что это не соответствует международному праву», — ответил чиновник журналисту издания на вопрос о нарушениях со стороны военных Израиля в ходе осады анклава.

При этом Ленарчич отметил, что блокада сектора Газа стала чуть мягче из-за возобновления поставок воды и топлива, однако не все гуманитарные проблемы удалось решить.

Он также поделился мнением, что договор о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС позволит нарастить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа.

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целями ответной операции Израиля заявлены освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе.

В конце ноября между сторонами при посредничестве Катара был достигнуто соглашение о временном прекращении огня и освобождении заложников ХАМАС в обмен на палестинских заключенных из тюрем Израиля, а также женщин и несовершеннолетних. Перемирие вступило в силу утром 24 ноября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.

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