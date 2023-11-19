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В Палестине предупредили о риске разрастания конфликта

В Палестине предупредили о риске разрастания конфликта по всему Ближнему Востоку

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Bonnie Cash/Reuters

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что существует риск разрастания конфликта на весь Ближний Восток. Об этом сообщает издание La Stampa.

«Против палестинского народа осуществляется геноцид. США не понимают, что если они продолжат слепо поддерживать Израиль, то на Ближнем Востоке начнется тотальная война, и мы уже близки к этому», — сказал Рудейна.

При этом он отметил, что проблемы могут возникнуть не только в Сирии и Ливане. Рудейна добавил, что в случае обострения ситуации в регионе может случиться «бесконечная война».

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что конфликты в Газе и на Украине обернутся «прогрессом для мира». Президент США считает, что по итогу конфликтов в мире появится «больше надежды, больше свободы» и меньше «ярости и обид». Байден утверждает, что мир находится в переломной точке, и США не должны терять решимости в достижении своих целей и обеспечении собственной безопасности.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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