В ХАМАС назвали издевкой предложение Израиля о поставке топлива в больницу «Аш-Шифа»

В палестинском движении ХАМАС назвали издевкой предложение Армии обороны Израиля о поставках топлива в больницу «Аш-Шифа». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале движения.

Отмечается, что предложенных ЦАХАЛ 300 литров топлива хватило бы «Аш-Шифе» на полчаса, что не смогло бы переломить ситуацию, но могло бы стать инструментом пропагандистской кампании Израиля. При этом в ХАМАС подчеркнули, что руководство больницы «Аш-Шифа» не связано с движением и подчиняется напрямую и исключительно Минздраву Палестины.

«Мы возобновляем наш призыв к Организации Объединенных Наций и международному сообществу о немедленном вмешательстве для доставки топлива в сектор Газа, для обеспечения работы больниц и спасения находящихся внутри больных, детей и раненых и прекращения этих вопиющих нарушений международного права, практикуемых фашистским оккупационным образованием», — заявили в организации.

До этого ЦАХАЛ заявил о передаче больнице «Аш-Шифа» топлива и вмешательстве ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.