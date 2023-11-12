Генсек ООН рассказал, кто должен управлять Газой

Палестинская администрация должна взять на себя управление сектором Газа. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в эфире CNN.

«В случае положительного исхода <…> палестинская администрация возьмет на себя руководство также и в Газе», — привел ТАСС его слова.

Дальше, по задумке генсека ООН, Израиль должен согласиться на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества.

По мнению Гуттериша, это лучший вариант развития событий.

В начале ноября президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства. По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.