Зеленский ищет способ сократить зависимость от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего общения со ставкой верховного главнокомандующего обсудил самостоятельность в обеспечении страны снарядами. Об этом сообщает ТАСС.

«Акцент на том, чтобы стать более самодостаточными относительно снарядов, ракет, дронов и бронетехники», — сказал Зеленский.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что в следующем году расходы ведомства составят 1,164 триллиона гривен, или 32,3 миллиарда долларов. Отмечается, что деньги будут направлены на заработную плату, форму, амуницию, питание и средства индивидуальной защиты.

До этого посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова написала в соцсетях, что основной объем средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Киева, планируют направить на военные нужды. При этом часть из них предназначена Пентагону на восполнение переданного с собственных складов вооружения. Посол пояснила, что на восполнение оборонных товаров со складов Минобороны США, а также возмещение расходов на услуги, военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины, предназначены $18 млрд.

Ранее Байден призвал конгресс продолжать бесперебойно снабжать оружием Украину.