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В ЕС заявили, что глобальный Юг считает Украину проблемой только для Запада

Боррель: глобальный Юг считает Украину проблемой только для Запада

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Johanna Geron/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что множество стран глобального Юга считают, что Украина не является глобальной проблемой, а лишь региональным европейским конфликтом, который должны разрешить ЕС и США. Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство стран Глобального Юга видят Украину не как глобальную проблему, а как региональный конфликт, который касается только Европы и США. Решите ее и быстро, поскольку мы несем убытки», — заявил Боррель.

Он также отметил, что страны глобального юга пользуются конфликтом Израиля и Палестины чтобы показать, что они замечают «как противоречия наших позиций или даже разногласия среди европейцев».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая по отношению к конфликту на Украине определит его будущие отношения с Евросоюзом. Она также заявила, что Китай должен использовать свое влияние на палестинскую группировку ХАМАС и Иран, чтобы эскалации на Ближнем Востоке удалось избежать.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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