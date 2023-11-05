Папа римский призвал не убивать будущее детей

Папа римский Франциск выразил надежду, что кризис вокруг Израиля и Палестины не расширится, и призвал «не убивать будущее» вовлеченных в этот и другие конфликты детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что продолжает думать о конфликте на Ближнем Востоке, где множество человек потеряли жизни, а также попросил остановиться во имя Господа и прекратить огонь.

Франциск выразил надежду на то, что для этого будут использованы абсолютно все пути, а также оказана помощь раненым.

Папа римский также призвал к освобождению заложников, «среди которых есть много детей», и их возвращению к своим семьям.

До этого постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что российская сторона призывает срочно остановить кровопролитие в рамках конфликта между Палестиной и Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.