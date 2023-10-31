Стало известно, кого хотят видеть поляки премьер-министром

Большинство граждан Польши считают, что глава государства Анджей Дуда должен назначить на должность премьер-министра кандидата от оппозиции Дональда Туска, речь идет о 40,4% опрошенных. Это следует из исследования United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

За кандидатуру действующего премьер-министра страны Матеуша Моравцекого проголосовали 30,2% респондентов. Около 18% опрошенных полагают, что должность премьера должен занять другой кандидат.

Еще 11,5% участников исследования затруднились ответить, кто должен стать премьер-министром.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

После оглашения результатов польский президент должен выбрать премьер-министра, который сформирует правительство. Затем парламентское большинство должно утвердить новый состав.

Ранее в Польше предупредили об угрозе раскола в партии Качиньского.