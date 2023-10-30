Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше предупредили об угрозе раскола в партии Качиньского

Польский министр Телюс допустил раскол в партии Качиньского в случае его ухода

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Правая партия «Право и справедливость» (PiS), которая руководила Польшей с 2015 года, может расколоться без своего лидера Ярослава Качиньского, считает польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. В интервью Super Express он отметил, что вряд ли кто-то другой сможет руководить политической силой.

«Нет другого человека, который мог бы связать все фракции в PiS, как Ярослав Качиньский. Председатель обладает большой харизмой. Боюсь, что если когда-нибудь Ярослава Качиньского не будет в PiS, то все развалится. Поэтому нашим политическим конкурентам так важно, чтобы Ярослав Качиньский ушел в отставку», — пояснил Телюс.

Он добавил, что занять место Качиньского не сможет даже президент Польши Анджей Дуда.

В октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по их итогам, «Право и справедливость» получила 194 места в парламенте. В то же время оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» вместе могут рассчитывать на 248 мест, что дает им шанс на формирование кабмина при объединении.

Ранее Польше предрекли «бульдожьи бои» в случае прихода к власти оппозиции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий