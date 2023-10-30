В Польше предупредили об угрозе раскола в партии Качиньского

Правая партия «Право и справедливость» (PiS), которая руководила Польшей с 2015 года, может расколоться без своего лидера Ярослава Качиньского, считает польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. В интервью Super Express он отметил, что вряд ли кто-то другой сможет руководить политической силой.

«Нет другого человека, который мог бы связать все фракции в PiS, как Ярослав Качиньский. Председатель обладает большой харизмой. Боюсь, что если когда-нибудь Ярослава Качиньского не будет в PiS, то все развалится. Поэтому нашим политическим конкурентам так важно, чтобы Ярослав Качиньский ушел в отставку», — пояснил Телюс.

Он добавил, что занять место Качиньского не сможет даже президент Польши Анджей Дуда.

В октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по их итогам, «Право и справедливость» получила 194 места в парламенте. В то же время оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» вместе могут рассчитывать на 248 мест, что дает им шанс на формирование кабмина при объединении.

Ранее Польше предрекли «бульдожьи бои» в случае прихода к власти оппозиции.