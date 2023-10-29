Путин поздравил Эрдогана с юбилеем провозглашения Турецкой Республики

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Как заметил Путин, отношения Москвы и Стамбула продолжают развиваться в условиях добрососедства и дружбы. Именно такую тенденцию подтвердила встреча в Сочи, подчеркнул президент РФ.

Также он обратил внимание, что Россия и Турция координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Путин добавил, что ожидает и в будущем наращивания всего комплекса двусторонних связей на благо дружественных народов.

До этого Эрдоган в обращении к Западу допустил войну «креста и полумесяца».

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.