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Производитель мороженого заявил о готовности бросить вызов Байдену на праймериз

Politico: демократ Филлипс заявил о готовности выдвинуться на пост президента США

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Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Конгрессмен-демократ Дин Филлипс, один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato, дал понять коллегам по палате представителей, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, сообщает Politico.

По информации источников в конгрессе, на которые ссылается издание, Филлипс уже сказал некоторым коллегам о намерении баллотироваться. Еще один источник, беседовавший с Филлипсом, уточнил, что тот сказал «посмотрим», когда его прямо спросили об этом.

Издание отмечает, что Филлипс может самостоятельно финансировать большую часть своей избирательной кампании. Politico пишет, что Филлипсу придется поторопиться с решением, так как он уже пропустил крайний срок появления в избирательном бюллетене в Неваде, втором штате, выдвигающем свою кандидатуру на пост президента от демократов. Однако политик может сосредоточиться на Нью-Гэмпшире, где, как ожидается, пройдут собственные праймериз, уточняет СМИ. Хорошие результаты там не принесут Филлипсу большого количества делегатов, но могут стать серьезным затруднением для Байдена, отмечает Politico.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден уже объявил о намерении переизбираться.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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