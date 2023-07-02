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В США Байдена обвинили в нарушении конституции страны

Washington Times: Байден нарушил конституцию США, отправив солдат воевать против России

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Sarah Silbiger/Reuters

Обозреватель Эндрю Наполитано в статье для The Washington Times утверждает, что президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Российской Федерацией.

Обозреватель задался вопросом, соблюдают ли конгресс и Байден требования конституции США. По его мнению, ответ на этот вопрос очевиден.

«Мы (граждане США) отдали конституцию на хранение в руки нечестных политиканов, которые ее игнорируют. Последствия этого — смерть невинных, бесконечные долги и потеря личной свободы», — утверждает Наполитано.

Обозреватель считает, что российская сторона не представляет угрозы для нацбезопасности США, а у Вашингтона нет договора с Украиной, который приводил бы в действие американскую военную оборону.

До этого стало известно, что в Белом дома вновь активизировались обсуждения возможности поставок Украине кассетных боеприпасов. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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