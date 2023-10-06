НАТО создала экспертную группу по южным соседям организации

Руководитель пресс-службы НАТО Дилиан Уайт заявил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг создал группу экспертов для разработки стратегии в отношении южных соседей альянса, результаты этой работы должны быть представлены на очередном саммите блока в июле следующего года в Вашингтоне. Об этом он написал в Twitter.

«Столтенберг назначил группу экспертов для поддержки подхода НАТО к своим южным соседям. В Вильнюсе союзники договорились начать глубокое размышление и представить конкретные предложения на следующий год в Вашингтоне», — написал Уайт.

Главой группы стала профессор из Португалии Ана Сантос Пинту.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает оборону восточного фланга.

В конце сентября агентство Reuters со ссылкой на Госдеп сообщало, что США и Польша подписали соглашение о выделении Варшаве кредита на сумму $2 млрд на модернизацию обороны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.