Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что для стабилизации ситуации потребуются годы или даже десятилетия. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что вызовы для России в Центральной Азии в первую очередь исходят из Афганистана.

«За двадцать лет пребывания в этой стране западной коалиции она превратилась в рассадник терроризма, экстремизма, в том числе религиозного, нелегальной миграции, наркотрафика и организованной преступности. Западники вместе с бежавшим марионеточным правительством фактически ограбили государство», — сказал Шевцов.

Ранее Шевцов заявил, что власти страны фиксируют попытки США, ЕС и отдельных западных государств «вмешаться» в урегулирование в Нагорном Карабахе и дискредитировать присутствие сил РФ в регионе.

До этого Соединенные Штаты занимаются разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено и на определенные этносы, подобные планы американской стороны подтверждены.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».