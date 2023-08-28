Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На стабилизацию ситуации в Афганистане могут потребоваться десятилетия

СБ РФ: на стабилизацию ситуации в Афганистане могут потребоваться десятилетия

close
100%
Depositphotos

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что для стабилизации ситуации потребуются годы или даже десятилетия. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что вызовы для России в Центральной Азии в первую очередь исходят из Афганистана.

«За двадцать лет пребывания в этой стране западной коалиции она превратилась в рассадник терроризма, экстремизма, в том числе религиозного, нелегальной миграции, наркотрафика и организованной преступности. Западники вместе с бежавшим марионеточным правительством фактически ограбили государство», — сказал Шевцов.

Ранее Шевцов заявил, что власти страны фиксируют попытки США, ЕС и отдельных западных государств «вмешаться» в урегулирование в Нагорном Карабахе и дискредитировать присутствие сил РФ в регионе.

До этого Соединенные Штаты занимаются разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено и на определенные этносы, подобные планы американской стороны подтверждены.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях