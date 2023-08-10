Эрдоган сменил большинство губернаторов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил губернаторов 57 провинций из 81. Указ Эрдогана опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Отмечается, что кадровые перестановки не затронули Анкару и Стамбул. Причины перестановок также не называются, однако оппозиционные турецкие СМИ пишут, что президент принял решение после заседания правительства и Совета национальной безопасности Турции.

До этого Эрдоган говорил, что возвращение России в зерновую сделку зависит от выполнения странами Запада своих обязательств.

Он отметил, что страны Запада не предприняли никаких шагов, чтобы перевести «позитивную атмосферу» зерновой сделки в прекращение огня и в дальнейшем в мир.

Эрдоган также говорил, что Турция с начала украинского кризиса стала ключевой страной в вопросе его урегулирования.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».