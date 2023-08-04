Путин подписал закон о новых правилах торговли медицинским спиртом в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении новых правил торговли медицинским спиртом в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Целью закона называется предупреждение и пресечение каналов сбыта этанола для производства суррогатного алкоголя.

В соответствии с законом, с 1 сентября 2023 года оптовые продажи этанола будут осуществляться только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую либо на медицинскую деятельность, медицинским организациям, а также аккредитованным испытательным лабораториям в области контроля качества лекарств.

Также вводится специальная система маркировки первичной и вторичной упаковки этанола.

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До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил, что от суррогатного алкоголя в стране с 3 июня пострадали 106 человек, включая пятерых детей.

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