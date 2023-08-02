Президент Бразилии рассказал, кем должна решаться ситуация на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине, в том числе территориального вопроса. Об этом сообщает ТАСС.

«Эту войну нужно было обсудить в ООН. В зале Совета Безопасности, хотя именно его члены участвуют в войнах», — заяви Лула да Силва.

Он напомнил о том, что США, Великобритания и Франция ранее вторглись в Ирак и Ливию, не имея соответствующего мандата организации.

По его мнению, если бы территориальный вопрос по Украине был обсужден в ООН до этого, то «мы бы сейчас жили в мире».

По словам президента Бразилии, государства, которые участвуют в переговорах по ситуации на территории Украины, должны найти общий знаменатель по данному вопросу.

До этого Лула да Силва заявил журналистам в Брюсселе, что разные страны начали уставать от конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.