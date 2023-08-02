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Президент Бразилии рассказал, кем должна решаться ситуация на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва: ситуация на Украине должна решаться СБ ООН

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине, в том числе территориального вопроса. Об этом сообщает ТАСС.

«Эту войну нужно было обсудить в ООН. В зале Совета Безопасности, хотя именно его члены участвуют в войнах», — заяви Лула да Силва.

Он напомнил о том, что США, Великобритания и Франция ранее вторглись в Ирак и Ливию, не имея соответствующего мандата организации.

По его мнению, если бы территориальный вопрос по Украине был обсужден в ООН до этого, то «мы бы сейчас жили в мире».

По словам президента Бразилии, государства, которые участвуют в переговорах по ситуации на территории Украины, должны найти общий знаменатель по данному вопросу.

До этого Лула да Силва заявил журналистам в Брюсселе, что разные страны начали уставать от конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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