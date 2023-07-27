Путин рассказал о поставках зерна в Африку

Президент России Владимир Путин на саммите «Россия-Африка» заявил, что в России ожидается рекордный урожай зерновых и страна готова поставить ряду стран Африки бесплатное зерно. Трансляция выступления Путина ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, в первой половине 2023 года Россия экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в ближайшие четыре месяца страна готова поставить особо нуждающимся странам, то есть Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна бесплатно.

Российский лидер отметил, что в перспективе Африка может самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность и стать экспортером продовольствия, в чем Россия ее поддержит. По словам Путина, для этой цели Россия будет оказывать Африке содействие во внедрении передовых технологий в сельском хозяйстве.

Ранее Путин заявил, что Африканский союз в сентябре 2023 года станет полноправным членом G20.

27 июля постпред Эритреи в ООН София Тесфамариам заявила, что Африку использовали для пропаганды зерновой сделки.

Ранее Путин написал статью об Африке.