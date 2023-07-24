Путин написал статью для СМИ Африки о видении развития отношений

Президент РФ Владимир Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка написал статью для читателей ведущих африканских СМИ. Его статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» опубликована на сайте Кремля.

В своей статье глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

По его словам, РФ будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными странами, и с объединениями. Он указал на большую значимость предстоящего саммита, на котором планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства.

Кроме того, российский лидер поднял тему зерновой сделки. Он заявил, что эта сделка потеряла смысл и использовалась для обогащения государств Запада. Также Путин отметил, что Российская Федерация способна заместить поставки украинского зерна и будет энергично работать над организацией его поставок в Африку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна будет настаивать на расширении Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Второй саммит Россия — Африка и Экономический форум Россия — Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.